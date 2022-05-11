الخارجية: الدعوات الإسرائيلية للتحقيق في إعدام أبو عاقلة محاولة مفضوحة لطمس الجريمة





و أكدت الخارجية على أن لجان التحقيق العسكرية التي شكلتها دولة الاحتلال في بعض حالات الإعدامات الميدانية غالباً انتهت إما بتبرئة المجرمين والقتلة عبر عمليات تلفيق وتزوير واخفاء للأدلة القانونية أو أنها صورية تلجأ لتبرئة المجرمين تحت حجج وذرائع نفسية واهية أو اصدار أحكام مخففة على بعض المجرمين والقتلة، وهو ما يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم والتحقيقات في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، تقوم بالتغطية وتوفير الحماية للمجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم من القادة السياسيين والعسكريين والامنيين الذين يصدرون توجيهاتهم للجنود بما يسهل عليهم التعامل مع الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب.





و قالت الوزارة: "لا تثق دولة فلسطين بأية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال لأنها وفي ضوء تجاربها الطويلة لا تؤدي إلى مكان سوى تبرئة المجرمين والقتلة، حيث ان جريمة اعدام الشهيدة ابو عاقلة وجريمة اعدام الفتى اليازوري في جنين والبيرة هذا اليوم هي جرائم مكتملة الأركان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل متعمد عبر إطلاق الرصاص الحي عليهما بقصد القتل".





و أضافت" إن المطلوب من المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".







رام الله - دنيا الوطناعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في اعدام الشهيدة ابو عاقلة يثير السخرية وامتداداً لارتكابهم الجريمة باشكال مختلفة، كجزء لا يتجزأ من حملة سياسية إعلامية إسرائيلية تضليلية لطمس الحقيقية بروايات مضللة وكاذبة بحثاً عن ابواب للهروب من تحمل المسؤولية، خاصة وأن آلاف جرائم الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال مرت دون أية تحقيقات.