وزارة العدل: نستكر بأشد العبارات استهداف الاحتلال للصحفية أبو عاقلة



وترى الوزارة أن كافة الشواهد والأدلة تؤكد أن هذه الجريمة كانت متعمدة، حيث كانت ترتدي السترة الواقية وشارة الصحافة، كما لم يكن هناك اي اشتباك في المكان.



واعتبرت أن هذه الجريمة تهدف لقتل وإخراس كل صوت حر يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وطالبت وزارة العدل المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول والإجرام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، كما تطالبه بملاحقة ومحاسبة المجرمين الصهاينة الذين اقترفوا هذه الجريمة بشكل متعمد.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي اقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي واستهدف الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة برصاص قناص في رأسها.