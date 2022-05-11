لمى خاطر تستنكر قتل الاحتلال للصحفية "شيرين أبو عاقلة" في جنين



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" لمى خاطر، اليوم الأربعاء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وقتلها بدم بارد.وقالت خاطر إن الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، عاصرت وغطت بشجاعة أصعب مراحل المواجهة في فلسطين.وأعربت خاطر عن حزنها لاستشهاد الصحفية أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام جنين صباح اليوم.