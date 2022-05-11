لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها





كما ونوقش مقترحاً بشأن مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في الوطن العربي وتداعياتها وتقديم المشورة واقتراح الحلول المناسبة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان لاسيما وأن العالم أصبح يواجه تحديات كبيرة في مسألة الأمن الغذائي خصوصا في ظل التغييرات العالمية الجارية فضلا عن الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.



كما تطرقت في نقاشها لاختصاصات اللجنة وفق لائحة المرصد والمهام والتكليفات المقترحة، وذلك فى ضوء المستهدف ضمن خطة العمل الاستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان، تمهيداً لرفع تقريرها إلى مجلس أمناء المرصد باجتماعه المقبل.وناقش أعضاء اللجنة فكرة المؤشر العربي لحقوق الإنسان التي تبناها مجلس أمناء المرصد ومقترحات مكونات المؤشر وآليات التطبيق، وتم التوافق على الإطار المبدئي للمؤشر في ضوء التأكيد على شموليته لكافة الحقوق الأساسية للإنسان العربي.