البرغوثي: اغتيال أبو عاقلة محاولة جديدة من الاحتلال لطمس إجرامه

رام الله - دنيا الوطنأدانت الناشطة فادية البرغوثي بشدة جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة قناة (الجزيرة) الفضائية في فلسطين الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء.وقالت البرغوثي إن فلسطين يلفها الحزن لاغتيال الإعلامية القديرة شيرين أبو عاقلة، مضيفة أن هذا الاغتيال ليس الأول بحق الإعلاميين الفلسطينيين ولن يكون الأخير.وأضافت أن الاحتلال يسعى لتغطية عين الحقيقة وإسكات كل صوت يفضح جرائمه وانتهاكاته التي لطالما فضحتها عدسة الصحفية أبو عاقلة وصوتها.ونوهت إلى أن هذا الاغتيال مؤشر خطير ورسالة ملطخة بدماء أبو عاقلة أراد الاحتلال من خلالها كسر كل عدسة ستسلط الضوء على انتهاكاته وساديته.وشددت على أن جرائم الاحتلال وتهديداته لا وزن ولا ثقل لها، فكلما اشتدت قسوته وقف الإعلاميون الأحرار لهم بالمرصاد.ووجهت التحية للإعلاميين الذين وصفتهم "بالمناضلين الذين كانوا عين الحقيقة وصوتها في كل محفل وفي كل حين".وبهذا السياق، وجهت الناشطة البرغوثي رسالة لقناة الجزيرة بأنه "آن الأوان لمقاطعة هذا الكيان المجرم ومقاطعة كل صوت يأتي منه"، مضيفة أنه "عار أن تستضيفوا من سيأتيكم ودماء ابنتكم شيرين على يديه وخوذتها الزرقاء حطمت برصاصه".