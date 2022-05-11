محافظ طولكرم: جريمة استهداف شرين أبو عاقلة تهدف لإسكات صوت الصحافة الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على أن جريمة الاحتلال باستهداف الشهيدة الصحفية شرين أبو عاقله، تهدف لإسكات الصوت الفلسطيني، صوت الصحافة بنقل الحقيقة واعتداءات الاحتلال اليومية بحق أبناء شعبنا في كل مكان.و جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر خلال وقفة نظمتها نقابة الصحفيين ومديرية الإعلام ، والمكتب الحركي للصحفيين والأسرة الصحفية بطولكرم من أمام مقر الصليب الأحمر بطولكرم، بمشاركة أمين سر فتح إياد جراد" أبو الصامد" ومنسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، وممثلي الفصائل، والمؤسسات الرسمية والأهلية، وممثلين عن جامعتي خضوري والقدس المفتوحة، وطلبة الإعلام، وفعاليات المحافظة.وتقدم المحافظ أبو بكر بأحر التعازي والمواساة من ذوي الشهيدة الصحفية أبو عاقله ومن ومن الأسرة الصحفية الفلسطينية في كل مكان، ومن جميع زملائها بهذا المصاب الجلل، مشيراً إلى أن ما جرى اليوم في مخيم جنين، باستهداف الصحفية أبو عاقله، وإصابة الصحفي علي سمودي، تضاف إلى الجرائم اليومية بحق الشعب، منوهاً إلى أن ذلك لن يمنع شعبنا من مواصلة درب الحرية والاستقلال، وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.