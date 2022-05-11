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شؤون فلسطينية

اتحاد لجان العمل النسائي ينعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة

اتحاد لجان العمل النسائي ينعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اتحاد لجان العمل النسائي في دولة فلسطين بياناً نعى فيه الصحفية المقدسية البارزة في قناة (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة ، وقال فيه، "قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيالها فجر اليوم عن سابق إصرار وتعمد اثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين من قبل الاحتلال وهي مرتدية البزة الصحفية ، بهدف اغتيال الحقيقة والصورة البشعة التي يمثلها الاحتلال والجيش الإسرائيلي النازي وممارساته العنصرية في فلسطين ويشرعن جميع الممارسات التي يمارسها ضد شعبنا والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".

وجاء في البيان، "قد عرفت فلسطين الشهيدة، عرفتها القدس وغزة وجنين ونابلس ورام الله وقلقيلية وطوباس وجيفا والناصرة، لدى وقوفها معهم لنقل صورة الاحتلال والاقتحامات والحصار، ويعرفها الشعب الفلسطيني الذي وقفت الى جانبه ومعه في كل مكان لنقل معاناته وبطولاته مقتحمة الاخطار والاسلاك الشائكة والحواجز".

وأضاف، "كما عرفتها الحركة النسوية الفلسطينية كاحدى المناضلات اللواتي ساهمن بقوة في تغيير صورة المراة الفلسطينية وكفاءتها ومهنيتها العالية امام العالم ،وقدرتها على اقتحام مجالات العمل المختلفة وهو ما ادركه الاحتلال ولهذ فقد استهدفها بالقتل".

وقال البيان، "تودع فلسطين بجميع قطاعاتها الشهيدة شيرين ابو عاقلة ، ويودعها الاسرى والاسيرات والنساء والشباب والشيوح ورجال الدين ، ونعاهدها بان دماءها التي سالت على أرض جنين البطولة والصمود لن تذهب هدرًا، ونعزي عائلة شيرين وأسرة الجزيرة وشعبنا الفلسطيني على مصابهم الجلل وفقدانهم لأيقونتهم".

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