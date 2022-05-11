الجبهة العربية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الاحتلال للصحفية أبو عاقلة





رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة العربية الفلسطينية جريمة اعدام الاحتلال للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية برصاص قناص إسرائيلي أثناء تأدية واجبها بتغطية جرائم الاحتلال في جنين وفق ما أكده رئيس مكتب الجزيرة فيفلسطين وليد العمري.و قالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم: "إننا ونحن ننعي شهيدة الكلمة والحقيقة الصحفية شيرين أبو عاقلة فإننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة المتعمدة باستهداف الصحفيين والتي أدت الى ارتقاء أبو عاقلة وإصابة الصحفي الفلسطيني علي السمودي والتي يهدف منها إلى طمس الحقائق وترويع الصحفيين ومنعهم من تغطية جرائمه التي يرتكبها يوميا بحق أبناء شعبنا، مؤكدة على أن الاحتلال يضرب بهذه الجريمة عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين والحفاظ على سلامتهم".وتوجهت الجبهة بخالص التعازي الى ذوي شهيدة الصحافة و إلى كافة زملائها الصحفيين وكافة محبيها ومتابعيها.