(سام) تدين اغتيال الإحتلال الاسرائيلي للصحفية بشبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة





رام الله - دنيا الوطنعبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن بالغ ادانتها واستنكارها الشديدين لقيام الجيش الإسرائيلي باغتيال الصحفية "شيرين أبو عاقلة" وإصابة زميل لها بجروح في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.وقالت (سام): "إن الجيش الإسرائيلي أقدم صباح هذا اليوم، على استهداف الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة (51 عاما) بشكل مباشر في عنقها ما أدى إلى مقتلها، وإصابة زميلها علي سمودي بعيار ناري في ظهره".وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن المعطيات الأولية أظهرت بأن الاعتداء وقع في وقت مبكر صباح الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري، خلال تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال الواسع لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.وبينت أن المعطيات الأولية ورواية شهود العيان أظهرت بقيام قناص إسرائيلي باستهداف "أبو عاقلة" في رأسها رغم أنها كانت ترتدي السترة الواقية المميزة لعمل الصحفيين ومكتوب عليها (صحافة) باللغتين العربية والانجليزية.و شددت المنظمة الدولية على أن هذا الاعتداء هو امتداد لسياسة الإسرائيلية الممنهجة في استهداف وقتل مراسلي الحقيقة وعيونها من الصحفيين العاملين في فلسطين.و لفتت المنظمة الحقوقية إلى أن جرائم قتل الصحفيين، والمس بسلامتهم الشخصية، سواء عبر الاستهداف بإطلاق النارأو التهديد بأنواعه المختلفة؛ تأتي في إطار محاولة تكميم الأفواه وقمع حرية العمل الإعلامي من قبل اسرائيل ، سعيا ً لطمس واخفاء الحقيقة عن العالم ، مؤكدة على أن تلك الممارسات تعكس انتهاكات خطيرة وجسيمة لقواعد القانون الدولي التي كفلت الحماية والحصانة الخاصة للصحفيين المتواجدين في الميدان.واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي لا سيما الجهات الدولية للتحرك الفعلي واظهار موقف حقيقي تجاه هذه الجريمة والبدء بتحقيق شامل تجاه ممارسات الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين والإعلامين والعمل على تقديم المتورطين في تلك الجرائم للعدالة الجنائية.