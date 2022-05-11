بيني غانتس يزعم: الجيش لم يطلق النار على أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنزعم وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بأن الجيش لم يطلق النار على مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.ووفق ما نقلت صحيفة (معاريف) عن وزير غانتس ادعاءه، بأن "النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة"، وفق زعمه.وكان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات لإسرائيل بدون أساس صلب".وتابع: "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحافية المؤسف".وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي بدأ فجر اليوم الأربعاء.