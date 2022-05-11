"الخارجية":عمّمنا على سفاراتنا لفضح جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة





وتابعت، "ومطالبة الدول والأطراف الأممية والدولية كافة بادانة هذه الجريمة بشكل صريح وواضح، وحشد أوسع تدخل دولي لتوفير الحماية لشعبنا وللصحفيين الذين يعملون على نقل حقيقة معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان".





كما أكد السفير، د.الديك أن "الوزارة ستتابع بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة هذه الجريمة البشعة تمهيدا لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة وصولا الى ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، كما ستتابعها مع الأمين العام للامم المتحدة والهيئات والمجالس الدولية بما فيها مجلس حقوق الانسان".



رام الله - دنيا الوطنقال السفير د.أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، إنه "بناء على تعليمات الوزير د. رياض المالكي، عممت الوزارة على سفارات دولة فلسطين ضرورة التحرك الفوري اتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والاعلام ووسائله المختلفة في الدول المضيفة، من أجل فضح جريمة اعدام الشهيدة الاعلامية شيرين ابو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة) واطلاق النار بشكل مباشر على الصحفيين مما أدى الى إصابة الصحفي علي السمودي أيضًا.