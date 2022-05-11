حزب الشعب الفلسطيني ينعي الشهيدة شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطننعى حزب الشعب الفلسطيني الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة (الجزيرة) الفضائية التي استشهدت فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين.وقال حزب الشعب في بيان له صباح اليوم الاربعاء، ان الحزب يعتبر اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة واصابة زميلها علي السمودي خلال عملهما الصحفي واستهداف الصحفيين جريمة جديدة في مسلسل جرائم الاحتلال الذي يريد حجب الحقائق والتغطية على عدوانه المستمرة على شعبنا الفلسطيني.كما أكد الحزب ان هذه الجريمة جاءت نتيجة التحريض الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين لدورهم الهام في كشف وفضح حقيقة جرائمه المتواصلة.وتقدم حزب الشعب بخالص التعازي لعائلة الشهيدة أبو عاقلة والصحفيين عموماً وقناة الجزيرة بهذا المصاب الجلل، متمنياً الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي.