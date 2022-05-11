اشتية يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق باغتيال الصحفية أبو عاقلة بشكل فوري

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية إلى تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة ومختلف الأطراف للتحقيق بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشيراً إلى أن فلسطين مستعدة أن تكون جزءاً من لجنة تحقيق دولية ذات مصداقية.وتابع اشتية: فلسطين مستعدة لتوفير الدعم اللازم للجنة تحقيق مستقلة، وتتحفظ على أن تكون إسرائيل جزءا منها وتعتبر أنه يقوض مصداقية التحقيق.وأكد رئيس الوزراء أن الجهات الرسمية ستتابع مع نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة هذه الجريمة، تمهيدا لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة، وصولا الى ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب.