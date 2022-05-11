رضوان: اغتيال الاحتلال الصحفية أبو عاقلة جريمة حرب ولإسكات صوت الحقيقة

رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على حادثة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين.وأكد رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن اغتيال الاحتلال الاسرائيلي، الصحفية شيرين أبو عاقلة، جريمة حرب وضد الانسانية، لإسكات صوت الحقيقة.وأشار إلى أن ذلك دليل واضح على مدى إجرام وإرهاب الاحتلال الاسرائيلي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم محاسبته للاحتلال، شجعه على ارتكاب هذه الجريمة.وقال رضوان: "تعازينا لعائلة الشهيدة شيرين ولقناة الجزيرة والأسرة الصحفية وشعبنا الفلسطيني".