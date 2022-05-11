منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين جريمة الاحتلال باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الخميس، جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة وإصابة الزميل علي السمودي.جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه فيما يلي تفاصيله:ندين بأشد عبارات الإدانة جريمة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة باغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، وإصابة الزميل علي السمودي بالرصاص في ظهره، صباح اليوم الأربعاء 11 آيار/ مايو 2022 خلال عدوانه الغاشم على مخيم جنين بالضفة الغربية.وينعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لشعبنا الفلسطيني وللأسرة الإعلامية الفلسطينية الزميلة شيرين أبو عاقلة ذات السجل المهني الحافل بتغطية جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لتنضم لقافلة ضحايا الاحتلال الغاشم وشهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية.ويرجو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين السلامة التامة للزميل علي السمودي، ويطالب المنظمات الدولية لاسيما الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد العام للصحفيين العرب بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الصحفيين والإعلام الفلسطيني، إذ تأتي الجريمة الجديدة في ظلال ذكرى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي تخلله تدمير مقار عشرات المؤسسات الإعلامية ومنها مكتب قناة الجزيرة الفضائية.ويجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المطالبة بضرورة حماية الصحفيين الفلسطينيين، وضمان حقهم بممارسة واجبهم المهني بعيدا عن كل أشكال الاستهداف الاسرائيلي.