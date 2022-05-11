الإعلامية بـ (الجزيرة) بن قنة توجه مطالبة لإدارة قناتها بعد استشهاد أبو عاقلة





وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي بدأ فجر اليوم الأربعاء.





رام الله - دنيا الوطنوجهت الإعلامية الشهيرة في قناة (الجزيرة)، خديجة بن قنة، مطالبة لقناتها، بعد ساعات قليلة من استشهاد مراسلة القناة، شيرين أبو عاقلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في جنين.وقالت في تغريدة لها عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "مقاطعة الضيوف الإسرائيليين على الشاشة، ومحاكمة المجرمين مطلب أساسي".