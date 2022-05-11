"شؤون المغتربين" تنعى ابو عاقلة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة



وقالت الدائرة، إن "حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتحمل المسؤولية الكامل عن هذه الجريمة البشعة، التي تشكل عملية اعدام واضحة، تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال واعتداءاته المتواصلة بحق الصحفيين والاعلاميين، الذين يقومون بواجبهم المهني والانساني".



وتابعت، إن "جريمة إعدام أبو عاقلة تعتبر محاولة احتلالية يائسة لطمس الحقيقة واخفاء جرائمه، لكنها لن تثني الصحفيين والاعلاميين عن الاستمرار في اداء دورهم الوطني ونقل رسالتهم النبيلة".



وأضافت، "لقد شكلت ابو عاقلة خلال مسيرتها المهنية الطويلة نموذجا للصحفي المهنى والمحترف، المنتمي لمهنته وقضيته، وصوتا عاليا في نقل حقيقة المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي".



كما وتقدمت الدائرة بأحر التعازي من عائلة الفقيدة وقناة الجزيرة والأسرة الصحفية كافة.



رام الله - دنيا الوطننعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية الصحفية المخضرمة شيرين ابأو عاقلة التي ارتقت صباح اليوم برصاص الاحتلال الاسرائيلي القاتل خلال قيامها بواجبها الصحفي في تغطية اقتحام مخيم جنين.