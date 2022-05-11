الرئيس عباس: باستشهاد الصحفية أبو عاقلة فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع مدير مكتب (الجزيرة) في فلسطين وليد العمري، معزيا باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.وأعرب الرئيس عباس، خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه لعائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها وللأسرة الصحفية، سائلا الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وزملاءها الصبر والسلوان.وقال: باستشهاد الصحفية أبو عاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وساهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.