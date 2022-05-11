حمد: اغتيال "أبو عاقلة" دليل على همجية الاحتلال وحقده

رام الله - دنيا الوطنأكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة سمر حمد، أن "جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين، الصحفية شيرين أبو عاقلة، تنم عن فحش الهمجية وغل الحقد الذي بات يبطش بعنجهية منقطعة النظير".وأضافت حمد أن "الاحتلال وبهذه الافعال التي تجاوزت كل القوانين والأعراف بات قاب قوسين أو أدنى من الزوال، لذلك يفرط بالظلم والقتل ويعيث فسادا".وتابعت: "لا استغرب أبدا أن يقدم على اغتيال الصحفية، التي أشهر من نار على علم، وبالرغم من الحصانة الممنوحة لها بحكم وظيفتها إلا أن هذا المحتل لا حصانة لأحد في عرفه ما دام يمثل الفلسطيني".وأضافت حمد أن "الصحفية شيرين أبو عاقلة "مثلت الفلسطيني ونقلت صوته ومعاناته على مر سنوات طويلة".وأشارت إلى أنها "تقضي شهيدة في سبيل الوطن برصاص بطش بحياتها ويتّم اطفالها وغيب صوتها عن نقل قبح جرم هذا المحتل".وتابعت: "هنيئا لشرين أبو عاقلة أن ارتقت في سبيل نصرة فلسطين ونقل الحقيقة، وهنيئا لفلسطين بأبنائها البارين".واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين برصاص قوات الاحتلال في أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.وقوبلت الجريمة بغضب فلسطيني واسع، وسط دعوات إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني.