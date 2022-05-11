النضال الشعبي: الاحتلال يعدم الصحفية أبو عاقلة ويستهدف الصحفيين بشكل مباشر لمنع نقل الحقيقة



وأضافت، "تابعت أمام الكاميرات وأعين العالم أجمع استهداف الاحتلال وبشكل مباشر الصحفيين في جريمة واضحة لمنع نقل الحقيقة أمام هذا العدوان الشامل وجرائم الحرب وارهاب الدولة المنظم الذي يستهدف الكل الفلسطيني بات واضحاً أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية عن جرائمها . داعية إلى محاسبة جنود الاحتلال على تلك الجرائم الهجمية".



وحذرت الجبهة من تداول رواية الاحتلال الكاذبة فرصاص الاحتلال هو من استهدف الصحفيين بشكل مباشر، حيث أطلق قناصة جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.



وطالبت الجبهة الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة الصحفيين بالعالم لفضح جرائم الاحتلال ومعاقبته ومحاسبته على هذه الجريمة.











رام الله - دنيا الوطنقالت عضو بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن "قوات الاحتلال ارتكبت صباح اليوم في مخيم جنين مجزرة بشعة وعملية اعدام بدم بارد للصحفية شيرين أبو عاقله وإصابة الصحفي علي السمودي".