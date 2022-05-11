مباشر | استنكار فلسطيني واسع لحادثة استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

شؤون فلسطينية

عياش يدين جريمة اغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة

عياش يدين جريمة اغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة
محمد عياش
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. محمد عياش، وبشدة جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية.

واعتبر عياش في تصريح صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست، أن جريمة اغتيال أبو عاقلة يؤكد مدى الإجرام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا عامة والصحفيين خاصة.

وقال :"استهداف الصحفية أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبر وعملية اغتيال حقيقة كاملة الأركان ، تتطلب تحرك واضح لحماية الزملاء الصحفيين من استمرار التحريض والقتل التي يمارسه الاحتلال".

ونعى عياش الشهيدة أبو عاقلة والتي قامت بممارسة العمل الصحفي على مدار عشرات السنوات غطت خلالها ما اقترفه الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشدد عياش على ضرورة محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجريمة لتضاف الى القضايا التي رفعتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ، محملا  الاحتلال مسؤولية الجريمة بحق الصحافة الفلسطينية.

وطالب عياش الصحفيين الرومان والأجانب إلى تسليط الأضواء على هذه الجريمة وفضح ممارسات الاحتلال وإبراز الحقيقة لشعوبهم بأن الإرهاب الحقيقي هو إرهاب الاحتلال الذي يقتل الصحفيين

وتقدم عياش بأحر التعازي والمواساة من أسرة الصحفية و نقابة الصحفيين الفلسطينيين والأسرة الصحفية وشعبنا الفلسطيني وكل احرار العالم باستشهاد  الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة.

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