هيئة الأسرى: الاحتلال يمعن بتطبيق سياسة "تكميم الأفواه" والحد من حرية الرأي والتعبير







رام الله - دنيا الوطنأعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للصحفي علي السمودي، والذي أُصيب برصاص جيش الاحتلال أثناء اقتحامه لمخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.وبينت الهيئة أن الصحفي سمودي كان قد أُصيب برصاصة حية في ظهره ووضعه مستقر حتى اللحظة، وذلك أثناء تغطيته لاقتحام مخيم جنين برفقة مراسلة قناة (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة التي أُصيبت برصاصة حية في الرأس واستشهدت بعدها بفترةقصيرة متأثرة بجراحها.ولفتت الهيئة إلى أن "سلطات الاحتلال لا تتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهي تستهدفهم بشتى الوسائل سواء بالضرب أو الاعتقال أو إطلاق النار عليهم أواقتحام مقراتهم، وذلك سعياً منها لإسكات صوتهم وردعهم عن نقل الحقيقة بالصوت والصورة والكلمة".وطالبت الهيئة مجدداً المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة إرسال لجان تحقيق لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الطواقم الاعلامية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضدهم وهم يمارسون واجبهم المهني، مؤكدة بأن الاحتلاليمعن بتطبيق سياسة "تكميم الأفواه" والحد من حرية الرأي والتعبير، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي تكفل حقوقهم كإعلاميين.