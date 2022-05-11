مباشر | استنكار فلسطيني واسع لحادثة استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

شؤون فلسطينية

دولة قطر: اغتيال الصحفية "أبو عاقلة" تعدياً سافراً على حرية الإعلام

دولة قطر: اغتيال الصحفية "أبو عاقلة" تعدياً سافراً على حرية الإعلام
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة قطر، إدانتها لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسلة قناة (الجزيرة) الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي منتج قناة الجزيرة، في مخيم جنين،  صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك، عبر بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء، عقب اغتيال قناص الاحتلال لمراسلة قناة (الجزيرة) أبو عاقلة أثناء تغطيتها أحداث مدينة جنين. 

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، ما جرى "جريمة شنيعة، وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتعدٍ سافر على حرية الإعلام والتعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام، وضرورة حمايتهم.

وتذكّر، أن القانون الإنساني الدولي يعتبر الصحفيين والإعلاميين والأفراد الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة عموماً مدنيين، وينبغي احترامهم وحمايتهم، كما شددت على ضرورة مساءلة الاحتلال عن هذه الجريمة المروّعة، وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة الدولية.

كما أكدت أن التصعيد والإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال تشكّل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددّت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

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