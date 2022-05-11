فدا: الجريمة التي ارتقت فيها شرين أبو عاقلة وصمة عار في السجل الطويل للاحتلال



وقال "فدا"، "إن ما جرى جريمة بشعة ووصمة عار تضاف إلى السجل الطويل لقوات الاحتلال المليء بمثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية".



وأضاف "فدا"، إن "ما جرى في هذه الجريمة التي راحت ضحيتها الصحافية أبو عاقلة يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ويشير إلى المستوى العالي من التصعيد الذي وصل إليه العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي لا تستثني أحدا في جرائمها ويذهب ضحيتها الصحافيون وأعضاء الأطقم الطبية والمسعفون وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين والأجانب وقائمة الشهداء الذين ارتقوا جراء ذلك أطول من أن يحصيها أحد".



وشدد "فدا"، على أن "هذه الجريمة ومعها كل الجرائم الأخرى التي تقترفها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين تؤكد مجددا على الحاجة الماسة والمطلب الفلسطيني، القديم الجديد، بضرورة توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا من هذه الجرائم".



وتوجه "فدا" للمؤسسات الحقوفية الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة العفو الدولي (أمنستي) لتحمل مسؤولياتهم وممارسة الضغوط اللازمة على الجهات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل الاستجابة للمطلب الفلسطيني العادل في توفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا.



وختم "فدا" بتقديم خالص العزاء لعائلة الشهيدة شرين أبو عاقلة ولكل زميلاتها وزملائها فلسطينيين وعرب وأجانب ولادارة وأسرة قناة الجزيرة التي عملت أبو عاقلة كواحدة من أبرز مراسليها في فلسطين حتى اللحظات الأخيرة لاستشهادها، منوها إلى أن "رحيل أبو عاقلة يمثل خسارة فادحة لعموم الأسرة الصحافية الفلسطينية حيث بدأت مسيرة عملها ضمن أطقم الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الفلسطينية وكانت لسنوات مذيعة أخبار ومقدمة برامج في إذاعة صوت فلسطين".









رام الله - دنيا الوطننعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" المواطنة والصحافية الفلسطينية شرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، متمنيًا الشفاء العاجل لزميلها الصحافي علي سمودي والذي أصيب برصاص هذه القوات أيضًا.