عقب استشهاد "أبو عاقلة".. الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة للعدالة

رام الله - دنيا الوطنقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين: "نعبر عن صدمتنا من استشهاد مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين".كما وعزّت البعثة أسرة أبو عاقلة، ودعت إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة وحماية الصحفيين.هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي بدأ فجر اليوم الأربعاء.