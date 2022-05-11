"البرغوثي" ينعى مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و حركة المبادرة الوطنية،



وقال د. مصطفى البرغوثي، "فقدنا اليوم وفقد الشعب الفلسطيني صحفية متميزة بموضوعيتها ومهنيتها العالية و إخلاصها لنقل الحقيقة في كل الظروف".



وأضاف أن "شيرين أبو عاقلة كانت حاضرة في كل بيت فلسطيني بتغطيتها الصحافية المتميزة على مدار أعوام طويلة ولذلك فان كل بيت فلسطيني شعر اليوم بفاجعة فقدانها و استشهادها على يد المحتلين المجرمين".



وقال البرغوثي، "لا توجد كلمات كافية تعبر عن حزننا و تعازينا الحارة لعائلة الفقيدة و لزملاء وزميلات شيرين أبو عاقلة في محطة الجزيرة، ولكن واجبنا جميعا اليوم ان نواصل نقل حقيقة ما يجري في فلسطين من احتلال و اضطهاد عنصري الى العالم أجمع وهو ما ضحت شيرين أبو عاقلة بحياتها من أجله".





رام الله - دنيا الوطننعىمصطفى البرغوثي، إلى الشعب الفلسطيني شهيدة الحقيقة والصحافة الحرة شيرين أبوعاقلة مراسلة تلفزيون الجزيرة التي اغتالها جيش الاحتلال صباح اليوم في مدخل مخيم جنين أثناء اجتياحه للمخيم.