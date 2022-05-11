أبو سيف: الاحتلال باغتيال الصحفية أبو عاقلة يريد أن يقول "نحن فوق القانون"





وأضاف أبو سيف، أن استهداف الصحفين لازم مسيرة القتل الدموية للاحتلال وكان هدفاً واضحاً من أجل التغطية على جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الأعزل. لطالما كانت الكلمة والصورة هدفاً لجيش الإحتلال وتم ملاحقة الصحفيين والكتاب والمثقفين وأصحاب الكلمة.





وتابع: "الاحتلال يواصل استهزائه وسخريته من المجتمع الدولي والقيم والمثل التي يتغنى بها ويقول له بوضوح بأنه فوق القانون وإن الصمت الدولي والكيل بمكيالين لا يعمل شيئاً إلا يعطي صكوك غفران وسندات تشجيع للاحتلال لمواصلة جرائمه".





وأكد أبو سيف أن شعبنا سيواصل نضاله ولن تثنيه هذه الجرائم ولن تردعه سياسات الاحتلال وإن الصحفي الفلسطيني كما كل أبناء شعبنا سيظل حاملاً للأمانة ولن يتردد في مواصلة مهمته في فضح جرائم الاحتلال وتعريه قيمه الزائفة





وشدد على أن رحيل شيرين بقدر الألم الذي أصابنا منه إلا أنه وصية جديدة بأن نظل على العهد مهما كان الثمن حتى يتحقق لشعبنا ما يصبو إليه من حرية وعودة وإستقلال.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة هو جزء من حرب ممنهجة يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني ليواصل سرقة الأرض وتهجير المواطنين على مرأي ومسمع من العالم.