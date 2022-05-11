المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية ينعى الشهيدة شيرين أبو عاقلة
نعى المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة والتي تم اغتيالها أثناء تغطية الأحداث في جنين.
و قال المكتب الإعلامي: "ندين وبشدة جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شرين ابو عاقلة ونؤكد أنها جريمة حرب صهيونية بحق الحقيقة ودليل واضح بأن العدو الصهيوني لا يعرف إلا لغة الدم والإجرام".
و أضاف" العدو الإرهابي الصهيوني لن يتمكن من إسكات صوت الحق ووقف الرسالة الإعلامية النبيلة التي تؤديه وسائل الاعلام لكشف الجرائم الصهيونية بحق شعبنا الأعزل".
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