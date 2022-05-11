المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية ينعى الشهيدة شيرين أبو عاقلة





و قال المكتب الإعلامي: "ندين وبشدة جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شرين ابو عاقلة ونؤكد أنها جريمة حرب صهيونية بحق الحقيقة ودليل واضح بأن العدو الصهيوني لا يعرف إلا لغة الدم والإجرام".





و أضاف" العدو الإرهابي الصهيوني لن يتمكن من إسكات صوت الحق ووقف الرسالة الإعلامية النبيلة التي تؤديه وسائل الاعلام لكشف الجرائم الصهيونية بحق شعبنا الأعزل".







رام الله - دنيا الوطننعى المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة والتي تم اغتيالها أثناء تغطية الأحداث في جنين.