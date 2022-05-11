"المنظمات الأهلية" تطالب بالتدخل الفوري لإنهاء القيود المفروضة على القطاع

رام الله - دنيا الوطناستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة المواطنين وبخاصة العمال، والذي يأتي في إطار تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعاني منها كافة قطاعات شعبنا.وتشير الشبكة إلى التأثيرات الخطيرة على واقع مختلف القطاعات وبخاصة العمال الذين حرموا من التوجه إلى أعمالهم وغيرهم من القطاعات المجتمعية والاقتصادية.وتشدد الشبكة على حق شعبنا في إنهاء الحصار والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وإنهاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة التصدير والاستيراد لكافة المنتجات.كما تشير الشبكة إلى الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق كنتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي المستمر والمتواصل وللاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الماضية.وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.