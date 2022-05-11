عضو المكتب السياسي للعربية الفلسطينية: شعبنا متمسك "بحق العودة " وفق القرار 194

رام الله - دنيا الوطنشدد أحمد سلامة ، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، على أن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة لفلسطين التاريخية تنفيذا للقرار الأممي 194، مؤكدا أن حق العودة لا يسقط بالتقادم، مبينا " شعبنا الفلسطيني موحد مهما حاول الاحتلال تقسيمه جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا "، مضيفا :" فشعبنا أقوى من الاحتلال وسياساته الكولونيالية و الابرتايد العنصرية، لافتا إلى أن شعبنا بكل مكوناته السياسية والشعبية متشبث بأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".وأضاف سلامة خلال لقاء صحفي، " المؤامرات كافة التي حيكت وتحاك ضد شعبنا وحقوقه الوطنية و ثوابته العادلة فشلت وسيفشلها بصموده ونضاله وتضحياته الجسام ، و قدرته على التحدي وابتكار أساليب وأدوات نضالية جديدة كل يوم في سبيل الدفاع عن أرضه ومقدساته ومهما كلفه من التضحيات " ، ملمحا إلى أن شعبنا لا يمكن أن يسقط حقه في العودة لفلسطين وفق القرار الأممي 194، موضحا :" معاناة شعبنا المستمرة جراء الاحتلال، وكيل العالم بمكيالين لن ينسي شعبنا حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس " ، مبينا أن فلسطين منها يبدأ السلام ، ومنها يبدأ الحرب .و قال سلامة: " تمر ذكرى النكبة 74 و شعبنا مازال يناضل من أجل العودة ، و استرجاع حقوقه المسلوبة عام 48" مؤكدا أن الذكرى تشكل رافعة في الاستمرار بالنضال و تحقيق المشروع الوطني".وأوضح سلامة أن "قرارات الشرعية الدولية يجب أن توضع موضع التنفيذ لضمان استمرار الأمن والاستقرار في المنطقة ، محذرا المساس بوكالة الغوث الدولية أو الانتقاص من التفويض الأممي لها في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى رص الصفوف ، و إنهاء الانقسام لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية".الجدير بالذكر ، أن ذكرى النكبة الفلسطينية الرابعة و السبعين تصادف 15 من الشهر الجاري، و التي تحمل شعار ( كفى 74 عاما من الظلم ، و الكيل بمكيالين ، نكبة فلسطين جريمة لا تسقط بالتقادم ".