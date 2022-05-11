ناصيف: شيرين أبو عاقلة تواصل فضح جرائم الاحتلال بارتقائها شهيدة

رام الله - دنيا الوطنأدان القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف جريمة قتل قوات الاحتلال لمراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة.وقال ناصيف: "إن شرين أبو عاقلة تواصل فضح جرائم الاحتلال حتى وهي ترتقي شهيدة لتكون صورتها هذه المرة هي من يكشف نازية الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف ناصيف" شرين خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية وللجزيرة ولكل جنود الصوت الحر، العزاء لنا ولذويها وللجزيرة ولعموم أبناء شعبنا، ولكل الصحافيين ولكل الحريصين على نقل وسماع الحقيقة".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين.وأصيبت الصحفية أبو عاقلة برصاص الاحتلال الحي في الرأس خلال تغطية اقتحام جنين، وكان وضعها حرج للغاية إلى أن أعلن عن استشهادها، إلى جانب إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر.