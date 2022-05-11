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النيابة العامة: باشرنا التحقيق باغتيال أبو عاقلة تمهيداً لإحالة ملفها للجنائية الدولية

النيابة العامة: باشرنا التحقيق باغتيال أبو عاقلة تمهيداً لإحالة ملفها للجنائية الدولية
الشهيدة شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة الفلسطينية: إنها "ستحيل التحقيقات باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية". 

كما وأعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنها باشرت إجراءات التحقيق في جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية شيرين أبو عاقلة، واستهداف الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.

وأوضحت، أنها ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.



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