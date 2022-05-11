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شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية": استشهاد شيرين أبو عاقلة لحظة فاصلة لمحاكمة الاحتلال وحماية الصحفيين

"المنظمات الأهلية": استشهاد شيرين أبو عاقلة لحظة فاصلة لمحاكمة الاحتلال وحماية الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على ضرورة تظاقر كافة الجهود من اجل محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لم يكن استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة  التي كانت تقوم بعملها المهني الصحفي في تغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين الليلة الماضية، واستهدافها بالرصاص الحي واصابتها اصابة مباشرة في الرأس مما ادى الى استشهادها على الفور، واصابة زميلها علي السمودي بالرصاص الحي ايضا في ظهره هو ليس الحدث الاول او حادثا استثنائيا بل هو جريمة يومية تقترفها دولة الاحتلال بشكل يومي في كل الفعاليات والانشطة في الاراضي الفلسطينية وبشكل متعمد ومقصود بهدف حجب الرواية ومنع نقل الحقيقة للعالم".

وقالت الشبكة: إن "هذه الجريمة النكراء يجب ان تمثل لحظة فاصلة على مستوى المؤسسات الحقوقية الدولية، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤسسات المحبة للعدل والسلام وبما تشكل من لحظة فاصلة من اجل العمل على محاكمة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها، والعمل على توفير الحماية للإعلاميين والصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، ورفع الغطاء عن دولة الاحتلال في ظل استهتارها بكل القوانين الدولية وامعانها في مسلسل اعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومنظومة القوانين الدولية برمتها".

وشددت على أن العالم الذي احتفل قبل أيام باليوم العالمي لحرية الصحافة مطالب اليوم بإسماع صوته انتصارا للضمير الإنساني والقيم والمبادئ الأخلاقية من اجل القيام بواجبه تجاه ما يجري من جرائم من قبل دولة الاحتلال بما فيها أيضا استمرار احتجاز 15 صحفيا في السجون الإسرائيلية بشكل منافي لكل القوانين الدولية وابسط معايير حقوق الانسان، وباستشهاد شيرين أبو عاقلة يجب ان تفتح صفحة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية تجاه الجسم الصحفي الفلسطيني والعاملين في القنوات والمحطات ووسائل الاعلام العربية والأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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