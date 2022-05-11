الديمقراطية تنعي الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة وتحمل الاحتلال المسؤولية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا نعت فيه الصحفية الفلسطينية المتميزة والقديرة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت صباح اليوم الأربعاء، أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادها.وتقدمت الجبهة بأحر التعازي لأسرة الشهيدة و لأسرة الجزيرة ولكافة الصحفيين والاعلاميين وللشعب الفلسطيني كذلك بالمواساة، لفقدان هذه الصحفية القديرة التي كان حضورها الصحفي والإعلامي المتميز في تغطية كل الاحداث والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا الفلسطيني وآخرها في القدس والأقصى وجنين.كما أنها كانت متميزة في تغطيتها للأحداث على المستوى العربي كالأحداث العربية والدولية كالانتخابات الأمريكية، وبذلك فإن فقدان شيرين أبو عاقلة ليس فقط للزملاء الصحفيين الفلسطينيين بل ولأسرة الصحفيين الدوليين.وقال البيان الذي اصدرته الجبهة إن استشهاد شيرين لن يمكّن الاحتلال من حجب الصورة عن جرائمه اليومية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بل إنها ستضيف جريمة جديدة إلى جرائمه اليومية، ولن تثني الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين عن مواصلة القيام بواجبهم الوطني والمهني.كما دعت الجبهة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين إلى إدانة الجريمة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم على هذه الجريمة التي تضاف إلى جرائمه، وعلى استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين والذي وصل عددهم إلى أكثر من 60 صحفيا شهيدا.