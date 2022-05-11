نعاها باكياً.. شاهد: المسحال ينقل آخر خبر أرسلته أبو عاقلة للجزيرة قبل استشهادها





ونقل المسحال خلال بث مباشر لقناة (الجزيرة)، "باكياً"، آخر خبر أرسلته أبو عاقلة للقناة قبل إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين قبل الإعلان عن استشهادها.





وقال: "شيرين أبو عاقلة اليوم مضت شهيدة وهي في آخر لحظاتها مهنية مواظبة على عملها آخر رسالة أرسلتها شيرين أبو عاقلة إلى الجزيرة كانت عبر إيميل الساعة السادسة و13 دقيقة كتبت فيها عنوان الرسالة قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلاً في حي الجبريات في الطريق إلى هناك أوافيكم بخبر فور اتضاح الصورة".





وأضاف المسحال "باكيا": لم نكن نعلم ولم يكن يعلم المشاهد أن هذا الخبر الذي كتبته شيرين سوف يكون خبر استشهادها".









رام الله - دنيا الوطننعى الإعلامي الفلسطيني، الذي يعمل في قناة (الجزيرة)، تامر المسحال، زميلته مراسلة القناة في الأراضي الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.