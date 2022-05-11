الرئاسة الفلسطينية تُحمل الاحتلال مسؤولية جريمة إعدام الصحفية "أبو عاقلة"



كما وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.





وأكدت أن جريمة اعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت.



وتقدمت الرئاسة، بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



وحيّت الرئاسة الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إدانتها جريمة اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة.