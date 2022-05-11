قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في رام الله وطولكرم

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيليي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة شملت مناطق عدة من الضفة الغربية.هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،، أربعة مواطنين، بينهم طفل، من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامي عبد الله حامد (24 عاما)، ومحمد قاهر حماد، ومحمد خالد حماد (26 عاما)، والطفل حسن شحادة حماد (15 عاما)، عقب اقتحام بلدة سلواد شمال رام الله.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة شبان آخرين، ثم أفرجت عنهم لاحقاً.كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مواطنين من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.وذكر نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إياد عبد الله معين (47 عاما)، ومحمود بريكي (63 عاما)، ونجله محمد (22 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في المخيم، وفتشتها.هذا واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمالا، وفتشت منزل المواطن سليمان عبد أبو جبل، وعبثت بمحتوياته.