أول تعليق من شبكة الجزيرة على استشهاد مراسلتها شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الأربعاء، بياناً، أدانت من خلاله بشدة جريمة إطلاق قوات الاحتلال النار على مراسلتها في الأراضي الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.وجاء في بيان الشبكة: "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" مضيفة "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.وقالت الشبكة "نحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع للعلاج".