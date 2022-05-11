فتح: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان

رام الله - دنيا الوطنقال حركة فتح، صباح اليوم الأربعاء، إن "اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق رسل الحقيقة الذين ينقلون حقيقة المشهد على لسان هذا الحق الذي كفلته لهم كافة القوانين والشرائع الدولية في شتى بقاع الارض".وتابعت على لسان الناطق الإعلامي باسم الحركة، إياد نصر،إن "اغتيال مراسلة الجزيرة أبو عاقلة جريمة جديدة تضاف إلى المسلسل المتواصل من الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا وبحق الاعلام الفلسطيني، والاعلام العربي والدولي العامل في فلسطين".وأضافت "لن نستغرب كثيرًا مرور هذه الجريمة مر الكرام كباقي الجرائم السابقة دون محاسبة مرتكبيها، في ظل المعايير المزدوجة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع اسرائيل باعتباره لها دولة فوق القانون، ويصمت على كل جرائمها، وسيكون صمته على هذه الجريمة كصمته المطبق على سلوكها المارق، على كل الاعراف والقوانين السماوية والوضعية".ودعت حركة فتح المؤسسات على اختلافها لمواصلة كشف جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.