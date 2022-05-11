الشيخ: مرة أخرى ترتكب جريمة إسكات الكلمة وقتل الحقيقة برصاص الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح حسين الشيخ: "تعازينا الحارة إلى أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت اليوم الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب له عبر (تويتر): "كما وتعازينا الحارة إلى أسرة قناة (الجزيرة) بهذا المصاب الكبير"، متابعاً: "مرة أخرى ترتكب جريمة إسكات الكلمة وقتل الحقيقة برصاص الاحتلال، يوم حزين في فلسطين".هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي بدأ فجر اليوم الأربعاء.وأشارت الصحة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين، أسفر كذلك عن إصابة الصحفي علي السمودي برصاص الاحتلال الحي في الظهر، واصفة حالته بالمستقرة.