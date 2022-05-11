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شؤون فلسطينية

الإعلام الحكومي بغزة يعقب على استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال بجنين

الإعلام الحكومي بغزة يعقب على استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال بجنين
رام الله - دنيا الوطن
عقب المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، على استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم الأربعاء.

ودان المكتب الاعلامي الحكومي، جريمة الاحتلال بقتل الصحفية أبو عاقلة، معتبرة أن ما قام به الاحتلال جريمة مكتملة الاركان، واختتام لسلسلة طويلة من الاعتداءات طالت الشهيدة سابقا من الحجز ومنعها من التغطية والتعرض للإصابة.

وأشار إلى أن جريمة اليوم، تؤكد أن السلوك الاجرامي للمحتل، وضربه بعرض الحائط كل المواثيق التي تضمن للصحفي تغطية إعلامية دون معيقات، ولم يكن جنود الاحتلال ليصلوا لهذا المستوى من الاجرام اولقناعتهم، بأنهم يفلتون من المحاسبة والعقاب.

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