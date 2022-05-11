أول تعليق من حماس على استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة





أعلنت وزارة الصحة، استشهاد أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي بدأ فجر اليوم الأربعاء.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن "اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شرين أبو عاقلة جريمة جديدة تضاف لسلسة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تحديداً بحق الإعلام الفلسطيني".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن "هذا الاغتيال المتعمد جريمة مركبة ويجب أن يحاسب عليها الاحتلال في المحافل الدولية".وتابعت: "يأتي اغتيال مراسلة قناة الجزيرة أبو عاقلة من أجل إرهاب الصحفيين وعدم نقل الحقيقة وإيصال جرائم الاحتلال لكل العالم".وشددت حماس على أن "اغتيال شيرين أبو عاقلة من قبل الاحتلال يدل على أنه محتل بلا أخلاقيات، ويتصرف بمنطق الإرهاب والبلطجة".ودعت حماس المؤسسات الحقوقية والدولية أن تعلي صوتها بعد هذه الجريمة، وأن تتخذ خطوات عملية لمعاقبة الاحتلال على هذه الجريمة.