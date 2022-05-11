شاهد: استشهاد مراسلة (الجزيرة) شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في جنين





























من جانبها، أعلن سرايا القدس- كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن عناصرها تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، فجر اليوم.

بدورها، أكدت قناة (الجزيرة)، أن مراسلتها شيرين أبو عاقلة، كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بعد إصابتها رصاص الاحتلال الحي في الرأس، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، الذي بدأ فجر اليوم الأربعاء.وأشارت الصحة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين، أسفر كذلك عن إصابة الصحفي علي السمودي برصاص الاحتلال الحي في الظهر، واصفة حالته بالمستقرة.