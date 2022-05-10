شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: سفير روسيا في إسرائيل غادر جلسة للكنيست وهو غاضب

إعلام الاحتلال: سفير روسيا في إسرائيل غادر جلسة للكنيست وهو غاضب
رام الله - دنيا الوطن
أفاد إعلام الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن سفير روسيا في "إسرائيل"، أناتولي فيكتوروف غادر الجلسة الكاملة للكنيست بغضب بعد أن هاجم أعضاء من الكنيست روسيا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال فعاليات للاحتفال بيوم النصر على ألمانيا النازية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن السفير نطق بكلمات في طريق خروجه، منددا بتصريحات أعضاء الكنيست، وبخطوات سريعة ترك الكنيست مع فريق أمني رافقه للخروج.

الجدير بالذكر أن العلاقة بين دولة الاحتلال وموسكو متوترة على إثر تصريحات من قادة الدولتين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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