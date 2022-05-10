السعدون: السوشيال ميديا ساهمت في وعي الشباب بالقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأشاد الكاتب فيصل السعدون،اليوم الثلاثاء، بوعي الشباب العربي الكبير بالقضية الفلسطينية ومعرفته بتفاصيلها رغم المحاولات المستميتة من البعض لتغييب الشباب عن قضايا أمته العربية.وأكد السعدون في تصريحاته أن منصات السوشيال ميديا ساهمت في تعريف الشباب العربي بالقضية الفلسطينية وزيادة وعيه بها على عكس ما كان يتوقعه البعض، منوعا بأنه يجب استغلالها بشكل أعمق فيفضح جرائم الاحتلال.وأشار فيصل السعدون إلى قيام الشباب العربي منذ ٢٠١١ بإطلاق العديد من الحملات الداعمة للقضية الفلسطينية مستغلين الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت ملازمة حاليا لكل شخص في العالم مهما كانت طبقته الاجتماعية أوظروفه الاقتصادية.وأكد السعدون على ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية، وابرازها في كافة المحافل الدولية والعربية على وجه الخصوص لزرعها في عقول ووجدان النشء العربي، وجعلها قضيته الأساسية التي بدونها لن يكون هناك وطن عربي.ولفت فيصل السعدون على أن مواصلة كفاح الفلسطينيين يتطلب على الأقل دعمهم إعلاميا ومن خلال كافة وسائل التواصل الاجتماعي، بكافة لغات العالم ليعرف العالم واجياله الجديدة أن فلسطين دولة وجزء لا يتجزأ من وطننا العربي.وشدد على أن صمت العالم عن القضية الفلسطينية هو عار على الانسانيته، منوها بأن الغرب ساهم بشكل قوي في ضياع القضية، وبالرغم من قراراته التي تدين الاحتلال وجرائمه إلا أنها تظل حبرا على ورق بدون تنفيذ.