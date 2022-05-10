شؤون فلسطينية

سعد: أحذر من تبعات الملاحقات القاتلة للعمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

سعد: أحذر من تبعات الملاحقات القاتلة للعمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي
شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
حذر شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين،اليوم الثلاثاء، من تبعات الملاحقات العسكرية الإسرائيلية الساخنة للعمال الفلسطينيين، التي يستخدم خلالها الذخيرة الحية والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، وتنتهي بإصابة العديد منهم بجراح مميته؛ ومن ثم اعتقالهم والزج بهم في مراكز التحقيق والتوقيف في الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بحجة أنهم يعبرون الحدود دون الحصول على تصاريح الدخول اللازمة (لإسرائيل).

وأضاف سعد أن هذه الحملة المسعورة لقوات الاحتلال العسكرية تأتي تنفيذاً، لقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، والتي رفعت القيود عن قواعد إطلاق النارتجاه الفلسطينيين، ودعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية "نفتالي بينت" يوم أمس لتشكيل قوات حرس وطني لحماية الحدود وتمكين المدنيين الإسرائيليين من الدفاع
عن أنفسهم.

ما اعتبره سعد، دعوة مفتوحة وغير مقيدة للتعسف الإسرائيلي في سفك دماء الفلسطينيين؛ وتسبب بقتل العامل "محمود سامي خليل عرام – 27 عاماً" عندما كان يحاول الوصول لسوق العمل الإسرائيلي، عبر إحدى الفتحات المتاحة في جدار الضم والتوسع المحيط بأراضي طولكرم.

كما بين سعد أن هناك (815) عاملاً فلسطينياً، يتم احتجازهم الآن لدى أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية، من بينهم (91) متهماً بتشغيل وإيواء ونقل العمال غير الحاصلين على تصاريح خاصة، ضمن ظروف احتجاز وتوقيف غير إنسانية ومنافية لقواعد التعامل مع المعتقلين المدنيين.

كما أوضح أن (67) عاملاً فلسطينياً قد لقوا حتفهم في سوق العمل الإسرائيلي، خلال الفترة الواقعة بين أيار 2021م – أيار 2022م.

ودعا سعد منظمة العمل الدولية، والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، للقيام بواجبها تجاه العمال الفلسطينيين ولجم غائلة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ومواصلة إيذاء العمال الفلسطينيين وقتلهم.

أخبار ذات صلة

السعدون: السوشيال ميديا ساهمت في وعي الشباب بالقضية الفلسطينية

السعدون: السوشيال ميديا ساهمت في وعي الشباب بالقضية الفلسطينية

بحضور الرجوب.. الغانم يستقبل الوفود العربية المشاركة في الملتقى الكشفي للشباب &#34;تمكين&#34;

بحضور الرجوب.. الغانم يستقبل الوفود العربية المشاركة في الملتقى الكشفي للشباب "تمكين"

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تعيق خطوات لوزارة الأوقاف بالحرم القدسي وتعيق مشاريع إعادة الإعمار

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تعيق خطوات لوزارة الأوقاف بالحرم القدسي وتعيق مشاريع إعادة الإعمار

إصابة فتى برضوض وكسور بعد دعسه من مستوطِنة جنوب الخليل

إصابة فتى برضوض وكسور بعد دعسه من مستوطِنة جنوب الخليل

اشتية يلتقي وزيرة خارجية النرويج

اشتية يلتقي وزيرة خارجية النرويج

وزير العمل والسفير المغربي يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والسفير المغربي يبحثان سبل التعاون المشترك

إعلام الاحتلال: مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة تتعرض لهجوم سيبراني

إعلام الاحتلال: مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة تتعرض لهجوم سيبراني

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحضور الرجوب.. الغانم يستقبل الوفود العربية المشاركة في الملتقى الكشفي للشباب &#34;تمكين&#34;

بحضور الرجوب.. الغانم يستقبل الوفود العربية المشاركة في الملتقى الكشفي للشباب "تمكين"

إصابة فتى برضوض وكسور بعد دعسه من مستوطِنة جنوب الخليل

إصابة فتى برضوض وكسور بعد دعسه من مستوطِنة جنوب الخليل

سعد: أحذر من تبعات الملاحقات القاتلة للعمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

سعد: أحذر من تبعات الملاحقات القاتلة للعمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

اشتية يلتقي وزيرة خارجية النرويج

اشتية يلتقي وزيرة خارجية النرويج

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

المالكي يشارك في المؤتمر الأممي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة (الإرهاب) في إسبانيا

المالكي يشارك في المؤتمر الأممي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة (الإرهاب) في إسبانيا

ناصيف: التهديد باغتيال قادة حماس يعكس حالة الذعر لدى الاحتلال

ناصيف: التهديد باغتيال قادة حماس يعكس حالة الذعر لدى الاحتلال

منيب المصري يلتقي أمين سر حركة فتح فتحي أبو العرادات في بيروت

منيب المصري يلتقي أمين سر حركة فتح فتحي أبو العرادات في بيروت

منوعات

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها بالأحمر الناري

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها بالأحمر الناري

ريهام حجاج تصاب بكسر في أسنانها بعد تعنيفها على يد زوجها

ريهام حجاج تصاب بكسر في أسنانها بعد تعنيفها على يد زوجها

مشاهدات فاقت 20 مليون واتهامات بسرقة الأغنية..إليسا تحتفل بنجاح من أول دقيقة

مشاهدات فاقت 20 مليون واتهامات بسرقة الأغنية..إليسا تحتفل بنجاح من أول دقيقة

هل يروّج فيلم أحمد حلمي الجديد للمثلية الجنسية؟

هل يروّج فيلم أحمد حلمي الجديد للمثلية الجنسية؟

شاهد: حرب قوية تشتعل بين أصالة وإعلاميتين كويتيتين على تويتر

شاهد: حرب قوية تشتعل بين أصالة وإعلاميتين كويتيتين على تويتر

بالصور..إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير خطير

بالصور..إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير خطير

شاهد: رانيا يوسف بإطلالة حمراء ضيقة في أحدث جلسة تصوير

شاهد: رانيا يوسف بإطلالة حمراء ضيقة في أحدث جلسة تصوير

صور: مودل روز بالهوت شورت وسط حلبة الفورمولا ون

صور: مودل روز بالهوت شورت وسط حلبة الفورمولا ون

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

صور: جميلة عوض مع والدتها..والشبه بينهما لا يصدق

صور: جميلة عوض مع والدتها..والشبه بينهما لا يصدق

عربي

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله وبايدن

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله وبايدن

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات