إعلام الاحتلال: مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة تتعرض لهجوم سيبراني



وأفاد موقع 0404 الإسرائيلي أن مواليين لإيران تمكنوا من إسقاط عدد من المواقع الإلكترونية بهجوم إلكتروني متعدد الاستخدام.



وذكر الموقع أن من بين المواقع التي سقطت مواقع (إيغد وهيئة المطارات وراف فاس وهوب أون).



الجدير بالذكر أنه قبل نحو شهر، تعرض الموقع الإلكتروني لهيئة المطارات للهجوم الكتروني.



وبحسب زعم الموقع فإنه من المرجح أن يكون الهجوم من نفس المجموعة السابقة.



رام الله - دنيا الوطنزعم إعلام الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، أن مؤيدين لإيران شنوا هجومًا إلكترونيًا على دولة الاحتلال.