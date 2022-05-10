شؤون فلسطينية

ناصيف: التهديد باغتيال قادة حماس يعكس حالة الذعر لدى الاحتلال

ناصيف: التهديد باغتيال قادة حماس يعكس حالة الذعر لدى الاحتلال
رأفت ناصيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، اليوم، الثلاثاء، أن إبداعات المقاومة في كل الساحات الفلسطينية أجبرت الاحتلال على تحجيم عدوانه والتراجع عن العديد من مخططاته.

وقال ناصيف إن سلسلة التهديدات التي أطلقها الاحتلال ضد المقاومة ورموزها، كما هو الشأن باغتيال القادة يحيى السنوار والشيخ صالح العاروري وغيرهم، إنما تعكس حالة الذعر
والارتباك التي يعيشها الاحتلال بأجهزته المختلفة.

 وأشار ناصيف إلى أن هذه التهديدات أسطوانة مشروخة، يستخدمها الاحتلال في كل جولة مواجهة.

لكنه حذر من أن الاحتلال عدو نازي قائم على الإرهاب والقتل، لذلك تتعامل المقاومة مع هذه التهديدات بمسؤولية عالية، حتى لا تمنحه أي انجاز.

وأضاف: "كل أبناء شعبنا وفي المقدمة رجال المقاومة يتمنون الشهادة في سبيل الله، لذا فهذه التهديدات لا تخيف أحد".

 وأكد ناصيف أن المقاومة قائمة على إيمان وعقيدة ترفض الخنوع والاستسلام، وبالتالي فهي فكرة ورسالة لا تنتهي بموت مقاوم أو قائد والتاريخ الفلسطيني شاهد على ذلك.

وذكّر باستشهاد الشيخ ياسين والرنتيسي والجمالين الذين أشعل استشهادهم الإرادة والإصرار لدى الفلسطينيين على مواصلة المقاومة وتطويرها.

وبمناسبة الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس، قال القيادي ناصيف إن النبض الذي شهدته أرض فلسطين في الفترة الأخيرة يؤكد أن البوصلة ما زالت بالاتجاه الصحيح نحو فلسطين كل فلسطين.

وأوضح أن معركة سيف القدس رسمت لوحة عظيمة، عندما رفعت المقاومة سيفها المبارك نصرة للإسلام والمسلمين، واليوم هذه اللوحة يعززها الكل الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

 وأشار إلى أن الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة والضفة الغربية ومن خلفهم غزة سيكونون بالمرصاد لهذا المحتل.

وأضاف ناصيف أن ما يجري رسالة لكل من يتجاوز الموقف الفلسطيني الموحد خلف المقاومة وفعل المقاومين، بأنهم لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يملكون أي حق بالحديث نيابة عن فلسطين وأهلها.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة تتعرض لهجوم سيبراني

إعلام الاحتلال: مواقع إلكترونية إسرائيلية مهمة تتعرض لهجوم سيبراني

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

المالكي يشارك في المؤتمر الأممي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة (الإرهاب) في إسبانيا

المالكي يشارك في المؤتمر الأممي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة (الإرهاب) في إسبانيا

نادي الأسير يصدر بيانًا حول قرار المحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية الأسير نائل البرغوثي

نادي الأسير يصدر بيانًا حول قرار المحكمة العليا للاحتلال بشأن قضية الأسير نائل البرغوثي

(حماس) تعقب على هدم الاحتلال بناية عائلة الرجبي بالقدس

(حماس) تعقب على هدم الاحتلال بناية عائلة الرجبي بالقدس

سفارة فلسطين بالقاهرة: الانتهاء من عودة ٣٥٢٨ من معتمري قطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: الانتهاء من عودة ٣٥٢٨ من معتمري قطاع غزة

رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة (سيف القدس)

رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة (سيف القدس)

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع بتوفير الدعم المالي لفلسطين

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع بتوفير الدعم المالي لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نعلين غرب رام الله

المالكي يشارك في المؤتمر الأممي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة (الإرهاب) في إسبانيا

المالكي يشارك في المؤتمر الأممي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة (الإرهاب) في إسبانيا

ناصيف: التهديد باغتيال قادة حماس يعكس حالة الذعر لدى الاحتلال

ناصيف: التهديد باغتيال قادة حماس يعكس حالة الذعر لدى الاحتلال

منيب المصري يلتقي أمين سر حركة فتح فتحي أبو العرادات في بيروت

منيب المصري يلتقي أمين سر حركة فتح فتحي أبو العرادات في بيروت

البطش: عودة سياسة الاغتيالات يعني حربا سيدفع الاحتلال ثمنها باهظا

البطش: عودة سياسة الاغتيالات يعني حربا سيدفع الاحتلال ثمنها باهظا

القرعاوي: في ذكرى &#34;سيف القدس&#34; لا يزال شعبنا يتمسك بخيار المقاومة

القرعاوي: في ذكرى "سيف القدس" لا يزال شعبنا يتمسك بخيار المقاومة

أبو حمزة: ضربة الـ(كورنيت) كانت شارة انطلاق معركة سيف القدس التي خاضتها السرايا

أبو حمزة: ضربة الـ(كورنيت) كانت شارة انطلاق معركة سيف القدس التي خاضتها السرايا

الخارجية: لبيد يثبت بتصريحاته المخالفة للقانون الدولي أنه لا يختلف في تطرفه عن بينت

الخارجية: لبيد يثبت بتصريحاته المخالفة للقانون الدولي أنه لا يختلف في تطرفه عن بينت

منوعات

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها بالأحمر الناري

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها بالأحمر الناري

ريهام حجاج تصاب بكسر في أسنانها بعد تعنيفها على يد زوجها

ريهام حجاج تصاب بكسر في أسنانها بعد تعنيفها على يد زوجها

مشاهدات فاقت 20 مليون واتهامات بسرقة الأغنية..إليسا تحتفل بنجاح من أول دقيقة

مشاهدات فاقت 20 مليون واتهامات بسرقة الأغنية..إليسا تحتفل بنجاح من أول دقيقة

هل يروّج فيلم أحمد حلمي الجديد للمثلية الجنسية؟

هل يروّج فيلم أحمد حلمي الجديد للمثلية الجنسية؟

شاهد: حرب قوية تشتعل بين أصالة وإعلاميتين كويتيتين على تويتر

شاهد: حرب قوية تشتعل بين أصالة وإعلاميتين كويتيتين على تويتر

بالصور..إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير خطير

بالصور..إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير خطير

شاهد: رانيا يوسف بإطلالة حمراء ضيقة في أحدث جلسة تصوير

شاهد: رانيا يوسف بإطلالة حمراء ضيقة في أحدث جلسة تصوير

صور: مودل روز بالهوت شورت وسط حلبة الفورمولا ون

صور: مودل روز بالهوت شورت وسط حلبة الفورمولا ون

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

صور: جميلة عوض مع والدتها..والشبه بينهما لا يصدق

صور: جميلة عوض مع والدتها..والشبه بينهما لا يصدق

عربي

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله وبايدن

الديوان الملكي الأردني يكشف تفاصيل عن القمة المرتقبة بين الملك عبد الله وبايدن

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات