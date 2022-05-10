شؤون فلسطينية

(حماس) تعقب على هدم الاحتلال بناية عائلة الرجبي بالقدس

(حماس) تعقب على هدم الاحتلال بناية عائلة الرجبي بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، على هدم بناية لعائلة الرجبي في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت الحركة في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء، أن هدم الاحتلال بناية عائلة الرجبي في حي سلوان بالقدس، جريمة تهجير قسري وممنهج، تكشف حجم سادية الاحتلال وعنصريته وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشارت الحركة في تصريحها، إلى أن هدم هذه البناية السكانية، وتهجير أكثر من 40 مواطناً مقدسياً، بينهم اطفال ونساء ومرضى وكبار السن، عن أرضهم وممتلكاتهم، يعد جريمة ضد الانسانية، وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وقالت: "لن يفلح هذا التصعيد الصهيوني المحموم ضد أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في تغيير معالم القدس التاريخية؛ فشعبنا وشبابنا صاحب الإرادة والعزيمة الصلبة سيقف بالمرصاد للاحتلال ولقطعان مستوطنيه، ولن يسمح بتلك المخططات الاحتلالية التهويدية أن تمرّ، مهما كانت التضحيات".

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