شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: الانتهاء من عودة ٣٥٢٨ من معتمري قطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: الانتهاء من عودة ٣٥٢٨ من معتمري قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة،اليوم، الثلاثاء، الدفعة الأخيرة من معتمري المحافظات الجنوبية لقطاع غزة العائدين من الأراضي الحجازية بعد أدائهم مناسك العمرة، حيث اكتمل وصول الستة أفواج، اليوم الثلاثاء، عبر مطار القاهرة الدولي وصولا إلى قطاع غزة، وعددهم ٣٥٢٨ معتمرا ومعتمرة .

وقدّم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير دياب اللوح التهاني لكافة المعتمرين لإتمام ونجاح موسم العمرة للعام الراهن بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، بحسب ما نقلت صفحة سفارة فلسطين على فيسبوك.

وقامت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة باستقبال كافة الرحلات الجوية من معتمري قطاع غزة على مدى الأيام الماضية ، وأنهت السفارة كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودة المعتمرين من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح، وقامت بايفاد مندوبي السفارة بصحبتهم في طريق عودتهم وصولا إلى معبر رفح البري.

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بجزيل الشكر والعرفان للجهات المصرية والسعودية حكومة وشعبا وأجهزة مختصة لتعاونهم الجم معهم والعمل على تيسير كافة اجراءات سفرهم وعودتهم إلى قطاع غزة.

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